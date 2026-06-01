Cavalli in fuga a Roma: i quattro vigili coinvolti esclusi dai servizi operativi – Il video

Per loro niente parata del 2 giugno, ma il corpo ci sarà. Il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis assicura fermezza. Sull'accensione tradizionale di quei fuochi che hanno scatenato il panico spiega: «Usanza malsana»

Sul caso della fuga di trenta cavalli della parata del 2 giugno, lungo le vie di Roma, arrivano le prime sanzioni. Quattro agenti della Polizia Locale di Roma, coinvolti nell’accensione dei fuochi d’artificio che hanno fatto poi impazzire gli esemplari, non prenderanno parte alla sfilata del plotone motociclistico. Non saranno nemmeno sostituiti, non ci sono i tempi tecnici necessari per addestrare altri colleghi. Facevano parte del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT): sono stati rimossi dai servizi su strada e assegnati a mansioni d’ufficio.

De Scalvis: «Accendere i fuochi? Usanza malsana»

Il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha assicurato al quotidiano La Repubblica la massima severità sul caso. «Serve tempo – ha spiegato –. Non possiamo accelerare le verifiche: si tratta di una vicenda importante e delicata che richiede approfondimenti accurati». Nei filmati diffusi online si vedono quattro agenti accendere alcuni fuochi poco prima della fuga dei cavalli lungo via Cristoforo Colombo. L’episodio ha provocato il ferimento di tre militari dell’Esercito e di una poliziotta, oltre a causare danni a veicoli in sosta e ad altre strutture presenti nell’area. «Non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e siamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte della Procura», ha precisato De Sclavis.

Secondo i primi accertamenti, il punto in cui sono stati esplosi i fuochi, divisi in due batterie, si trovava a circa 150-170 metri dall’area in cui erano custoditi i cavalli. Una delle due batterie sarebbe stata accesa, come di consueto avveniva a fine esercitazione, ogni anno. Stavolta però ha scatenato il panico. De Sclavis ha definito questa pratica una «usanza malsana». In rete esistono video, degli anni passati, dell’accensione dei fuochi. «Questa volta – ha concluso De Scalvis – si è verificata una serie di circostanze sfortunate che ha portato a conseguenze rilevanti».

Inviata alla procura capitolina una prima informativa

È stata inviata alla procura capitolina una prima informativa redatta dai carabinieri della compagnia Roma Centro. Ora all’attenzione dei pm di Roma potrebbero finire i nomi dei 4 agenti della polizia locale. I magistrati potrebbero procedere, oltre che per il reato di accensione di fuochi non autorizzata, anche per lesioni colpose in relazione alla prognosi dei feriti. Agli atti anche video e testimonianze di agenti e militari che hanno assistito a quanto accaduto.