Cavalli in fuga inseguiti dai militari, caos in strada a Roma: erano scappati dalle prove per la parata del 2 giugno – Il video

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero spaventato gli animali, provocandone l’improvvisa fuga. indagini in corso

Cavalli in fuga per le strade di Roma, inseguiti dai militari. Una scena surreale, degna di un film di Fellini, che nella notte è diventata realtà tra le vie della Capitale. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte nell’area delle Terme di Caracalla, dove si stavano svolgendo le esercitazioni dei reparti a cavallo in vista della parata del 2 Giugno. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero spaventato gli animali, provocandone l’improvvisa fuga.

La fuga tra le auto e il recupero

Diversi cavalli, imbizzarriti, hanno così percorso a gran velocità via Cristoforo Colombo, mentre i militari cercavano di raggiungerli e riportarli sotto controllo. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale, che hanno temporaneamente interrotto la circolazione e predisposto deviazioni per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. La corsa degli animali è proseguita per diversi chilometri. Alcuni sono stati recuperati nella zona della Garbatella, mentre altri hanno continuato verso l’Eur, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

I video virali

Le immagini della fuga hanno rapidamente invaso i social network. I video diffusi online mostrano i cavalli lanciati al galoppo lungo le strade cittadine e i militari impegnati nelle operazioni di recupero. Un contrattempo inatteso che ha trasformato le prove della parata per la Festa della Repubblica in una rocambolesca corsa notturna per le vie di Roma.