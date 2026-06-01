Liberato lo speleologo intrappolato in una grotta a Garessio

I tecnici al lavoro dalle 17 di ieri. Ora è in ospedale

Lo speleologo 20enne rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo è stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l’intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. Che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.

Lo speleologo

Il ragazzo aveva un arto inferiore bloccato da un masso. È stato assistito dal personale sanitario del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico – formato per intervenire in quel tipo di ambiente – e dalle squadre tecniche. Tra cui i disostruttori che hanno studiato la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Al momento sono impegnati 42 tecnici del Soccorso speleologico, tra cui 8 sanitari e 8 disostruttori.