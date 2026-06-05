Stallo sulla tregua in Libano, Netanyahu: «Se Hezbollah si oppone, non c’è accordo». Cnn: «Truppe Idf in Azerbaigian contro l’Iran» – La diretta

Ieri l'intesa a Washington tra Israele e Libano per una tregua al confine. Per Hezbollah però «l'accordo è una capitolazione e una sconfitta», e ha invitato il Libano a «porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati» con Israele. Esplosione nel porto dell'Oman, probabilmente causata da un attacco di droni. Idf: «Ucciso la scorsa settimana un comandante di Hezbollah»

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che non farà votare al governo l’ultima versione dell’intesa con il Libano: «Hezbollah si oppone, quindi non c’è alcun accordo». Intanto, secondo il ministero della Sanità di Beiurt, sono 12 i morti dei raid di Israele in Libano: 7 a Tiro e 5 in altre località del sud. In riferimento a un possibile aiuto degli alleati nella guerra con l’Iran, il presidente degli Usa, Donald Trump, alla Casa Bianca ha dichiarato: «Non abbiamo bisogno dell’aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Abbiamo l’esercito più potente del mondo». Poi avverte: «Se uccidono soldati Usa riparte la guerra».