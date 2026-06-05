Il senatore di FdI rimprovera una coppia gay che si bacia all’aeroporto

Roberto Menia: «Pensano di potersi comportare come vogliono, mentre ci sono regole di educazione che valgono per tutti»

Il senatore triestino di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha litigato all’aeroporto di Fiumicino con una coppia gay nella saletta di attesa dello scalo romano. Racconta l’AdnKronos che a far scattare il senatore le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si sarebbe lasciata andare a carezze e baci. «Io gli ho semplicemente ricordato l’educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti», dice Menia all’agenzia di stampa.

La lite

Secondo la quale la coppia ha replicato accusando Menia di omofobia facendo esplodere la lite: «Lei è una brutta persona, un omofobo», mi hanno apostrofato, racconta Menia. In zona anche il capogruppo del M5s di Palazzo Madama, Luca Pirondini, che è intervenuto invitando il senatore meloniano a calmarsi, e a non dare lezioni di educazione a nessuno. «Anche una assistente dell’aeroporto si è avvicinata. Anche lei ha visto che sono stato insultato, hanno minacciato pure di usare le mani, ma io non avevo certo timore. Comunque questi pensano di potersi comportare come vogliono, mentre ci sono regole di educazione che valgono per tutti».