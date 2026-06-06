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Porto Sant’Elpidio, crolla palazzina per fuga di gas: un morto, due feriti. Si cercano dispersi

06 Giugno 2026 - 07:56 Stefania Carboni
vigili del fuoco generica
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Vetri in frantumi e danneggiamenti nelle case vicine. I vigili del fuoco al lavoro tra le macerie
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Stamane una palazzina a in via Trentino, a Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo, nelle Marche, è crollata in seguito a una esplosione per una fuga di gas. Secondo le prime informazioni, purtroppo ci sarebbe un morto, mentre altre due persone sono rimaste ferite e recuperate dai soccorsi. Una delle due è stata trasportata all’ospedale Murri di Fermo mentre l’altra al Torrette di Ancona, in eliambulanza.

Ragazzo estratto vivo dalle macerie

Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Nello stabile crollato risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l’uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell’altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. Sul posto il nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

Una onda d’urto potente

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5, non è ancora chiaro se vi siano ancora persone sotto le macerie e se sì quante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i mezzi del soccorso sanitario con in testa i volontari della Croce verde di Porto Sant’Elpidio. L’onda d’urto dello scoppio è stata talmente grande che ha mandato in frantumi anche finestre e vetrate di case vicine. Si registrano danni anche a una seconda palazzina.

(foto di repertorio)

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