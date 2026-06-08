Attacchi russi in 13 regioni dell'Ucraina, colpito deposito scorie nucleari a Chernobyl – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 07 giugno 2026 Ondata di raid notturni russi che ha preso di mira infrastrutture civili in 13 regioni dell'Ucraina. Secondo il bilancio settimanale diffuso da Kiev, negli ultimi sette giorni la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.250 droni d'attacco e circa 1.800 bombe aeree guidatesecondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev