Guerra Ucraina, Zelensky: Putin ha scelto ancora la guerra – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 07 giugno 2026 "Purtroppo, la parte russa sceglie ancora una volta la guerra, tutti hanno sentito la risposta oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra. Penso che molti nel mondo siano rimasti delusi da quella risposta. Non vuole cambiare nulla, e non vuole ammettere che questa guerra piaccia solo a lui, e a coloro che guadagnano grazie a lui. Sorridevano tutti molto ampiamente oggi", così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev