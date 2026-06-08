Kallas su elezioni Armenia: Hanno scelto futuro europeo nonostante le pressioni russe – Il video

(Agenzia Vista) Lefkosia, Cipro, 08 giugno 2026 "Voglio dire qualche parola sull'Armenia. Credo che l'affluenza sia stata… sia stata davvero buona e, naturalmente, i voti si stanno ancora contando, ma al momento sembra che il popolo armeno, sebbene sotto una forte pressione russa, abbia comunque scelto di avere un futuro europeo, il che è una buona cosa e, naturalmente… insomma, stiamo cercando di aiutarli il più possibile anche per le loro riforme future", così la Vicepresidente della Commisisone Europea Kaja Kallas in un punto stampa a Lefkosia, Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev