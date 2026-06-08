Mattarella alla Marina: Ruolo fondamentale in un mondo segnato da conflitti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 "La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev