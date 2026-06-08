Mattarella riceve in dono un inclinometro a bolla all'incontro con la Marina Militare al Quirinale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Mattarella ha ricevuto un inclinometro a bolla. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev