Mattarella riceve suo ritratto a incontro con Marina: Bel quadro, non per il soggetto – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 "Grazie per il bel quadro. Bello non per il soggetto, ma per la fattura", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev