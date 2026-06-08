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Presentato alla Camera “Sinopoliana", festival internazionale omaggio a Giuseppe Sinopoli – Il video

08 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2026 È stato presentato alla Camera dei Deputati "Sinopoliana", il festival internazionale che renderà omaggio a Giuseppe Sinopoli a venticinque anni dalla scomparsa. Alla presentazione del progetto sono intervenuti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino Alessandro Turci, la funzionaria del Ministero degli Affari Esteri Francesca Moschitta e il Maestro Marco Sinopoli. Il festival diffuso europeo che unisce concerti, incontri e mostre è stato ideato dal Direttore dell’Istituto italiano di cultura di Berlino, Alessandro Turci. Gli eventi, inaugurati a Berlino lo scorso 20 aprile, proseguiranno fino a novembre toccando le città di Dresda, Roma e Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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