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Spunta 'Larry The Cat' il gatto di Downing Street al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron – Il video

08 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Londra, 07 giugno 2026 Larry The Cat il gatto di Downing Street numero 10 spunta al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron a Londra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine al primo ministro britannico Keir Starmer, al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz per il sostegno dimostrato durante un cruciale incontro nel formato "E3 + Ucraina", incentrato sulle strategie di difesa del Paese. Nel corso del colloquio, Zelensky ha illustrato la situazione sul campo di battaglia, evidenziando le pesanti perdite subite dalle forze di Mosca, che da cinque mesi consecutivi registrerebbero oltre 30mila tra morti e feriti ogni trenta giorni, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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