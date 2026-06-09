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Ben Gvir 'Italia Paese di ciabatte', Tajani: Parole inaccettabili e indegne, rispediamo al mittente – Il video

09 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Solidarity Flottilla, ho chiesto all'Alto Rappresentante Borrell di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto alla Commissione Difesa al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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