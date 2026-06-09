Bonelli su inchiesta Ponte sullo Stretto: Meloni fermi i lavori e destini i fondi a sanità e scuola – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il Ponte sullo Stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro Paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature, dal nostro punto di vista, contro la legge, ma a pagare sono i cittadini", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev