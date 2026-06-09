Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Bonelli su inchiesta Ponte sullo Stretto: Meloni fermi i lavori e destini i fondi a sanità e scuola – Il video

09 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il Ponte sullo Stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro Paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature, dal nostro punto di vista, contro la legge, ma a pagare sono i cittadini", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ballottaggi comunali 2026: il centrodestra si prende Lecco, il centrosinistra strappa Agrigento. Meloni: «La nostra coalizione è solida e forte»

2.

Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale si scusa: «Le mie parole sbagliate»

3.

Comunali, a Vigevano Forza Italia ribalta la partita del centrodestra. Al ballottaggio vince senza Lega e Vannacci

4.

La sinistra incassa un buon risultato in Sicilia (anche grazie a un’ex Iena). La vittoria ad Agrigento carica il Pd: «Liberiamo la regione da un sistema criminogeno»

5.

Roberto Formigoni non esclude un ritorno: «Accetterei la presidenza della Lombardia»