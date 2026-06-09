Bonelli: Meloni dica se Governo italiano si costituirà parte civile contro i criminali come Ben Gvir – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "perché questo è un criminale che deve essere consegnato alla giustizia insieme a tutto il governo criminale di Netanyahu, che ha compiuto un genocidio a Gaza e che continua a uccidere donne e bambini e bombardare tutto ciò che ritiene di dover bombardare. Eh non ritengo di doverlo commentare, il problema è quello che non fa il governo italiano. Ecco, io una domanda che rivolgo a Giorgia Meloni, e che gli rifarò in aula, è: ma il governo italiano, Giorgia Meloni, intenderà costituirsi parte civile nel futuro processo contro i torturatori e i criminali alla Ben-Gvir? Ci dicano sì o no. Ecco, attenderemo una risposta chiara e netta, perché di fronte ai torturatori, i criminali, bisogna costituirsi parte civile e dare sostegno alla giustizia italiana", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev