Bonelli: Vicenda Vannacci sta mandando in caos il Centrodestra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "È un grande caos dentro al centrodestra, perché è evidente che la vicenda Vannacci sta disarticolando la geografia politica dentro la destra e il centrodestra italiano, perché tra poco Vannacci è in grado di realizzare l'OPA nei confronti di Salvini e questo cambia totalmente lo scenario politico e a questo punto Giorgia Meloni dovrà decidere cosa fare. Perché dico questo? Perché la legge Meloni era stata pensata senza Vannacci. Ora c'è una forza di estrema destra che cresce e probabilmente questa legge elettorale non ha più senso come era stata pensata inizialmente", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev