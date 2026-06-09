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Commissione Covid Malan (FdI): C'è un muro di silenzio, FdI chiede verità e giustizia – Il video

09 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "C'è un muro di silenzio su quanto emerso in Commissione Covid. Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Chi ha pagato ha fatto affari milionari, chi si è rifiutato è stato tartassato di controlli. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia", così Lucio Malan senatore di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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