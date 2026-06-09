Crosetto su guerra Ucraina: torna attuale la minaccia atomica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 “Torna attuale la minaccia atomica, che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato, nel medio e lungo termine l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza, e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un Paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro, anche il quadro dall'altra parte”, così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenuto al Senato alla Commissione Difesa. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev