Donzelli su amministrative: Nessuna spallata al Governo, dopo referendum Sinistra si era illusa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "Sicuramente da queste amministrative non è arrivata la spallata al governo. Dopo il risultato del referendum il centrosinistra si sentiva già di aver vinto le prossime elezioni politiche, il governo Meloni era in crisi, la maggioranza non esisteva più, nessuno voleva più la Meloni, poi sono arrivate e l'avremmo visto a Venezia al primo turno, poi sono arrivate le elezioni e, no, al primo turno a Venezia abbiamo visto che non è successo. Avevano detto: 'Sì, ma al ballottaggio riprenderemo Arezzo', avevano fatto lo stesso… il primo turno era tutto su Venezia, il secondo turno era tutto su Arezzo, hanno perso anche ad Arezzo. Ora io credo che le amministrative debbano essere viste per elezioni amministrative. Se c'è un segnale, non è un segnale di crisi di questo centrodestra, che è cresciuto anche a queste amministrative", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev