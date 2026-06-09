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Inchiesta Ponte sullo Stretto, Conte: Ombra della corruzione, Meloni recuperi 13 miliardi – Il video

09 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "L'inchiesta della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto conferma che non solo il progetto era fallato, non solo c'è stata una forzatura, addirittura contro la Corte dei Conti, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione su questo progetto. L'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una. Recuperiamo subito quei 13 miliardi e mezzo, servono per le famiglie, per la sanità, per le imprese, per i nostri giovani. Questa è l'urgenza del Paese", così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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