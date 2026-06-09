Inchiesta Ponte sullo Stretto, Donzelli: Giusto punire chi sbaglia, ma non si blocchino grandi opere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "Siamo contenti che pare, leggiamo dalle agenzie perché non abbiamo informazioni diverse da queste, che non sia riuscito. E se qualcuno, se ci sono persone che provano a fare, essere scorrette, è giusto che siano punite per il loro tentativo di essere scorrette. Non per questo, per i tentativi di alcune persone, eventualmente, di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo il motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia", così Giovanni Donzelli di FdI in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev