Italiani detenuti a Bengasi, Tajani: Stiamo lavorando per una loro rapida liberazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 " E in questo impegno al servizio degli italiani all'estero, voglio confermare che stiamo seguendo da vicino, fin dal primo momento, la situazione dei nostri due connazionali detenuti a Bengasi. Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto alla Commissione Difesa al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev