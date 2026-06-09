Rampelli (FdI) su Tor Marancia: No al situazionismo in politica, le battaglie si fanno fino in fondo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 e parliamo dei massimi sistemi con i cittadini, non serviamo il popolo italiano. Dobbiamo far tremare i muri delle aule parlamentari, dobbiamo far cadere le teste". Lo ha dichiarato Fabio Rampelli nel corso di un incontro su Tor Marancia, tracciando una netta linea di demarcazione tra la proposta politica strutturata e quello che ha definito "situazionismo. Non dobbiamo essere situazionisti. Oggi faccio la battaglia sugli alberi, domani sui mercati, dopodomani sul traffico. Non ci si può limitare a raccontare, a promuovere o a propagandare. Ci sono delle invarianti della politica", così Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia nel corso di un incontro su Tor Marancia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev