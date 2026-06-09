Tajani su colloqui Usa-Iran: Trattative difficili ma lo spazio per il dialogo esiste ancora – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti. E di fronte a questo quadro complesso che si trascina ormai da molto tempo, il governo è intervenuto con misure incisive per sostenere famiglie e imprese esportatrici, come ho già avuto modo di sottolineare nelle precedenti interlocuzioni con voi. Abbiamo chiesto all'Europa un segnale politico forte. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha accolto le nostre proposte per una maggiore flessibilità per affrontare le sfide della crisi energetica. Molto deve essere ancora fatto da Bruxelles, ma si tratta di un importante successo dell'Italia, frutto della nostra credibilità. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, deve proseguire. Sono trattative difficili, lo spazio per la diplomazia, nonostante tutto, esiste ancora e va percorso fino in fondo. Il governo lavora per sostenere questo canale di dialogo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto alla Commissione Difesa al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev