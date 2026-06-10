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Consiglio Federale della Lega, Zaia: E' stato costruttivo ognuno ha esposto le sue idee – Il video

10 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "Guardi, noi abbiamo fatto un bellissimo federale. Tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato anche costruttivo, visto e considerato che poi molti interventi sono stati assolutamente in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. E se va in questa direzione, poi ci rincontreremo ancora. Non ho altro da aggiungere", così Luca Zaia della Lega a margine del Consiglio Federale Straordinario della Lega alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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