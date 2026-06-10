Meloni ad Assemblea Confcommercio: Piattaforme online non sostituiscono i negozi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "E non escludo che Sangalli fosse già Presidente dell’Associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, per le strade, perché questa è la vostra identità profonda. Voi siete, lo ricordava il Presidente Sangali, una forza di popolo che nasce dal basso e che dal basso costruisce ogni giorno ricchezza, coesione, vitalità per questa Nazione. Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, dalle più grandi alle più piccole. Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, è qualcosa che nessuna piattaforma on line potrà mai sostituire" così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev