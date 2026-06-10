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Meloni su caro carburanti: Non abbiamo paura di fare cio che è giusto per la Nazione – Il video

10 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "Per la stessa ragione non abbiamo smesso di sostenere l’acquisto del carburante per l’autotrasporto, sia in via ordinaria sia reagendo all’aumento dei prezzi causato dalla crisi dello Stretto di Hormuz. Se noi vogliamo contenere l’effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la Nazione come un’altra crisi – quella del Covid – ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare. ", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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