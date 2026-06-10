Meloni: Italia non è Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "Non si può fare e stiamo anche su questo rispondendo perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev