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Meloni: Se vedete una foto della premier mezza nuda voglio che ci sia scritto ‘Fatto con Ia’ – Il video

10 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale cioè: quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall’intelligenza artificiale deve essere scritto in sovraimpressione, è prodotto dall’intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo: si può un Presidente del Consiglio dei Ministri presentare così. Perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l’intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema. Ma lo dico perché la materia mi appassiona particolarmente Presidente e stiamo appunto cercando con il Governo anche di stabilire quali sono i confini dell’utilizzo anche per quello che riguarda invece gli strumenti estremamente positivi che la tecnologia può avere nei vari ambiti ed è oggetto del lavoro che oggi fa il Consiglio dei Ministri", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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