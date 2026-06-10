Parmitano nell'equipaggio Artemis III: La mia piattaforma di lancio per lo spazio è l'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 "Ci sono molte parti che devono unirsi per un lancio spaziale e c'è bisogno di una… c'è bisogno di una rampa di lancio. E per me, quella rampa di lancio è il mio Paese, l'Italia, il suo sistema scolastico, l'Aeronautica Militare Italiana che mi ha dato gli strumenti professionali per portarmi qui oggi, l'Agenzia Spaziale Italiana che mi ha offerto il primo volo per mettere alla prova queste competenze. E, e di questo sono molto grato", così Luca Parmitano all'annuncio dell'equipaggio per la prossima missione della Nasa Artemis III. Courtesy: Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev