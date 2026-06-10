Von Der Leyen su guerra Ucraina: Tentativo russo di sottomettere Kiev è fallito – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 giugno 2026 "Alcuni la definiscono un'escalation russa. Io la vedo diversamente: si tratta, puro e semplice, di un fallimento. A quattro anni dall'inizio della sua invasione su vasta scala, la Russia ha chiaramente fallito nel sottomettere l'Ucraina", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen durante un comunicato stampa a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev