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Conte: Cosa farà Meloni da ex premier? Andrà in Germania a visitare le fabbriche di armi? – Il video

11 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 ""Ormai, io credo che la Presidente Meloni, in questa rappresentazione ideale e fantastica del Paese, non si renda neppure più conto e non si chieda cosa farà quando dismetterà l'incarico di Presidente del Consiglio. Io da ex premier giro il Paese… Presidente Meloni, lei che cosa farà? Da ex premier andrà in Germania a visitare le gigantesche fabbriche di armi e munizioni e la applaudiranno perché ha contribuito con la sua firma a realizzarle?", così Giuseppe Conte leader del M5S intervenuto in Aula alla Camera per le Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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