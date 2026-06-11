Conte: Meloni si sveglia la mattina e chiede a Chat Gpt 'Crea un mondo fantastico', realtà è diversa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "L'impressione è che la Presidente Meloni si svegli la mattina, consulti Chat GPT e chieda: 'Rappresentami un mondo fantastico'. La realtà è diversa. Una manciata di ore fa un signore, che mi ha fermato, ha rappresentato la sua situazione: prende 600 euro al mese per 5 giorni a settimana, lavora in una multiutility. In pratica si ferma a una stazione di servizio, fa il pieno e gli parte buona parte dello stipendio. Le nostre stazioni di servizio sono diventate delle gioiellerie, e questo grazie anche alle guerre e alla copertura che noi abbiamo offerto a Netanyahu, che voi avete offerto a Netanyahu, che adesso si è trascinato anche Trump", così Giuseppe Conte leader del M5S intervenuto in Aula alla Camera per le Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev