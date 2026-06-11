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Giuli incontra Ministro Cultura e Turismo turco Mehmet Nury Ersoy: Cultura pilastro nostre relazioni – Il video

11 Giugno 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 “L'Italia e la Turchia sono eredi di civiltà millenarie legate oggi da un rapporto solidissimo. La cooperazione culturale è un pilastro delle nostre relazioni, come dimostra la splendida mostra dedicata al legame tra Troia e Roma che inauguriamo oggi al Colosseo. Con il Ministro Ersoy lavoriamo a tante altre iniziative per valorizzare insieme la ricchezza dei rispettivi patrimoni culturali e sostenere le industrie culturali e creative delle due Nazioni”, lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine dell'incontro al Collegio romano con il Ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, Mehmet Nuri Ersoy. Nel corso del colloquio, i due Ministri hanno fatto il punto sulla cooperazione culturale tra Italia e Turchia ad un anno dal Vertice intergovernativo di Roma. Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione nel settore archeologico, ambito nel quale Italia e Turchia vantano straordinari patrimoni e una consolidata tradizione di lavoro comune. I due Ministri hanno concordato di rafforzare i programmi congiunti, con l’obiettivo di valorizzare la comune identità mediterranea e di promuovere una gestione e fruizione sostenibile dei siti. In questo ambito, l’Istituto Centrale di Archeologia collaborerà con le competenti autorità turche in un innovativo progetto congiunto di conservazione e valorizzazione archeologica del sito archeologico di Elaiussa Sebaste, importante centro portuale della Cilicia in epoca romana e bizantina. Al centro del confronto anche il contrasto al traffico illecito di beni culturali. Al termine dell'incontro, il Ministro Giuli e il Ministro Ersoy hanno inaugurato al Parco archeologico del Colosseo la mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, frutto della collaborazione tra i due Ministeri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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