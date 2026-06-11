Meloni su abolizione unanimità Ue: Voto a maggioranza creerebbe un'Europa che esclude e impone – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Senatore Calenda, lo scenario drammatico, oggettivamente, che lei disegna non è purtroppo impensabile. Io penso sia uno scenario che dobbiamo anche considerare, quello delle grandi potenze, no, che in qualche maniera si organizzano tra di loro e sono anche qui disponibile a farlo. Poi non sono d'accordo con la risposta che lei dà, nel senso che io continuo a pensare che il superamento dell'unanimità nel Consiglio europeo, nelle istituzioni europee non sia la panacea di tutti i mali. Penso che il superamento dell'unanimità e l'imposizione di un sistema che va a maggioranza disegnerebbe un'Europa che esclude e impone, e io penso che noi abbiamo bisogno di qualcosa di diametralmente opposto, noi abbiamo bisogno di un'Europa che aggreghi, che avvicini, che trovi delle sintesi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev