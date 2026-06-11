Meloni: Carri armati da milioni di euro distrutti da droni da 20mila euro, Occidente cambi strategia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Esattamente come penso che manchi un altro pezzo di questo dibattito, l'ho detto anche questa mattina alla Camera, lo porteremo di nuovo al vertice delle Nazioni Unite, perché il punto non è solamente quanto si spende in difesa, il punto è per che cosa si spende. Cioè, noi abbiamo visto come le cose intorno a noi sono tremendamente cambiate, no? Anche quando le guerre si combattono. Oggi noi abbiamo in Ucraina, lo dicevo questa mattina lo ripeto, un fronte bloccato da molto tempo, c'è una linea del fronte piena di droni da una parte e dall'altra, niente si muove per questo. E abbiamo visto dei carri armati che costano milioni di euro distrutti da droni che costavano mediamente 20.000 euro. Se noi non abbiamo apriamo questo dibattito su quanto oggi sia più letale un satellite rispetto un satellite ben posizionato rispetto a un carro armato ben posizionato, a una portaerei ben posizionata, quanto i dati siano più vadano difesi in maniera strategica, penso e temo che, indipendentemente da quanto spendiamo come Occidente, non riusciremo a difendere adeguatamente nel futuro le nostre società.", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev