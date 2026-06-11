Meloni: Ci sono paesi che formano i ragazzini che giocano alla PlayStation per pilotare droni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Ci sono paesi che, piuttosto di, come si dice, arruolare militari, stanno formando ragazzini che sono abituati a giocare con le PlayStation e stanno formando quei ragazzini per far loro pilotare un drone a distanza in una possibile guerra", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev