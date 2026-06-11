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Meloni: Europa dovrà riflettere sulla direzione delle relazioni con Israele – Il video

11 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Non soltanto per quanto avviene in Libano, ma anche per la situazione a Gaza e in Cisgiordania è chiaro che il Consiglio Europeo dovrà riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione Europea e Israele. Su questo mi piacerebbe, una volta tanto, che ci fosse qui un confronto capace di andare oltre le enfasi della polemica che produce, certamente, un ritorno immediato in termini di visibilità, ma non riflette l'importanza strategica che il tema ha per la nostra nazione. Voglio sperare che l'amicizia tra Italia e Israele, come lo storico sostegno dell'Italia ai diritti del popolo palestinese e la necessità di perseguire la soluzione dei due stati siano principi che tutti in quest'aula condividiamo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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