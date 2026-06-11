Meloni: Nel Governo Conte solo 1,5 GW di rinnovabili, noi cambiamo passo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Ora, colleghi senatori, sapete quant'è la potenza di rinnovabili che è stata installata dai governi che si sono susseguiti nella scorsa legislatura, e cioè prevalentemente governi nei quali la sinistra era in maggioranza? 8 GW. 8 GW in 5 anni a fronte di 24 GW in meno di 4 anni. Chi è che ha aiutato le rinnovabili e chi è che invece dice a noi che dobbiamo aiutare le rinnovabili, salvo poi non farlo? Nello specifico, non voglio, diciamo, andare oltre, ma governo PD-5 Stelle, sarebbe governo Conte 2, ha aumentato la potenza di rinnovabili installata di 1,5 GW. Questi sono i dati, signori, per cui, di grazia, noi cercheremo di fare ancora meglio, ma sicuramente se chi ci ha preceduto avesse fatto meglio, l'Italia oggi si troverebbe in una posizione migliore.", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev