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Meloni su guerra Iran: Sosteniamo altalenante dialogo Usa-Iran – Il video

11 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Nel frattempo sul piano diplomatico continuiamo a sostenere l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran e l'importante opera di facilitazione svolta da diversi paesi, in particolare Qatar e Pakistan, nella consapevolezza che il negoziato resta fragile e che le questioni ancora aperte sono molteplici e complesse. Sempre che un negoziato sia ancora possibile alla luce delle ultime notizie che conoscete anche voi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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