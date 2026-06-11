Meloni su guerra Iran: Se Teheran continua su strada sbagliata Ue aumenti pressione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio. Se l'Iran dimostrerà con i fatti di voler tornare su un percorso serio, verificabile e costruttivo costruttivo, l'Europa dovrà essere pronta ad accompagnare quel percorso con un alleggerimento graduale e reversibile, ma anche rapido delle sanzioni. Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata – minacciare la libertà di navigazione, attacchi, sostegno a milizie, violazione degli obblighi internazionali – allora l'Unione Europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione anche attraverso nuove misure mirate. Si tratta di dare alla diplomazia una direttrice chiara e agli interlocutori un messaggio comprensibile: la strada della cooperazione può produrre benefici, la strada della destabilizzazione produce conseguenze. E questa è la posizione che l'Italia porterà al Consiglio Europeo: lavorare perché la guerra finisca il più presto, garantire la libertà di navigazione, sostenere la sicurezza dei partner del golfo del Golfo, mantenere aperto con realismo e responsabilità lo spazio della diplomazia", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev