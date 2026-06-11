Meloni su guerra Libano: Italia sostiene con convinzione forze armate libanesi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "In questo quadro l'Italia continuerà a sostenere con convinzione le forze armate libanese che rappresen- libanesi che rappresentano un presidio fondamentale dell'unità nazionale e della sovranità del Libano. Continueremo inoltre a intervenire in favore dei civili, in particolare nel Libano meridionale dove la distruzione delle infrastrutture rende più difficile l'accesso agli aiuti e aggrava le condizioni di una popolazione già duramente approva- già duramente provata. Abbiamo per questo fine recentemente approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 15 milioni di euro", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev