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Meloni su guerra Ucraina: Eroica resistenza Ucraina non ha permesso vittoria russa – Il video

11 Giugno 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "A oltre 4 anni dall’avvio dell’aggressione russa contro Kiev, quella aggressione, a dispetto dei continui proclami, non si è mai trasformata in una vittoria. E questo è stato possibile grazie all’eroica resistenza del popolo ucraino, al sostegno che la nazione aggredita ha ricevuto dagli alleati europei e occidentali, Italia compresa. Dopo il fallimento dell’offensiva invernale, anche l’annunciata offensiva primaverile ed estiva non ha portato successi alla Russia. Il fronte è praticamente fermo e dal 1° gennaio 26 ad oggi Mosca non è riuscita a incrementare la percentuale di territorio ucraino sotto il suo controllo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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