Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGiorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Lontani i tempi in cui flessibilità si barattava con più accoglienza di immigrati – Il video

11 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Sono, in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio, doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio. Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste.", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vannacci a Otto e Mezzo: «Meloni è una destra che ha perso la trebisonda»

2.

Medici di famiglia, salta la riforma dopo l’incontro ministero-Regioni. L’ira di Bertolaso: «Vicenda avvilente». Cosa succede ora

3.

Stop a licenziamenti e assunzioni decisi dall’AI, più poteri alla polizia. Cosa prevede il decreto del governo: «Non sarà un Grande Fratello» – Il video

4.

Legge elettorale, Futuro nazionale sfida FdI con l’emendamento sulle preferenze. E l’opposizione studia la trappola: «Se passa, salta tutto»

5.

Ben Gvir insulta l’Italia, Tajani: «Sue parole indegne di un ministro, dimostra chi è»