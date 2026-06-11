Meloni: Non abbiamo smantellato le politiche europee sui migranti, le abbiamo determinate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Collega Fassino, lei diceva che la mia ricostruzione è caricaturale. Se mi permette, io penso che la sua ricostruzione sui miei rapporti con l'Unione Europea sia caricaturale e torno sul tema della migrazione perché lei mi accusa di aver smantellato le politiche europee e, dall'altra parte, mi accusa di aver determinato la politica europea sulla migrazione. Mi convince la seconda tesi. Noi non abbiamo smantellato le politiche dell'Unione Europea, noi abbiamo determinato le politiche dell'Unione Europea, che è quello che l'Italia può fare per la sua forza, il suo peso e quello che forse si è sottovalutato nei governi precedenti che l'Europa potesse fare. Quindi il mio lavoro non è stato distruggere l'Europa, il mio lavoro è stato, il nostro lavoro è stato quello di correggere le politiche europee che non condividevamo e capisco la difficoltà", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev