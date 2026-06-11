Meloni: Non faccio cose 'alla Nanni Moretti', se ho qualcosa da dire io la dico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Guardate, mi pareva che almeno una cosa fosse chiara, arrivati a questo punto: quando ho qualcosa da dire, io la dico! Non è che faccio queste cose alla Nanni Moretti, no? 'Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente?'. Io non sono abituata a lavorare così, quando ho qualcosa da dire io prendo e la dico! Non so se voi eravate abituati, se altri erano abituati a questi atteggiamenti infantili, ma io penso che una grande nazione come l'Italia non debba avere atteggiamenti infantili. E non avrebbe avuto alcun senso che io facessi pagare a chi che sia qualsiasi cosa ai Balcani, cioè a Paesi che sono nostri amici, a Paesi sui quali la tradizione politica della politica estera italiana ha dedicato moltissimo tempo, moltissime energie", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev