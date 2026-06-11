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Meloni: Ogni attacco contro missione Unifil è un attacco contro comunità internazionale – Il video

11 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Proprio per questo siamo stati e saremo sempre molto chiari: ogni attacco contro UNIFIL, contro il suo personale, contro le sue basi, contro la libertà di movimento della missione è inaccettabile. Lo abbiamo condannato senza ambiguità, continueremo a farlo. La sicurezza dei caschi blu deve essere garantita da tutti gli attori sul terreno. Chi colpisce o minaccia UNIFIL non colpisce soltanto una missione delle Nazioni Unite, colpisce la comunità internazionale e uno dei pochi presidi che in questi anni hanno contribuito a evitare un conflitto ancora più ampio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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