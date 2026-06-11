Meloni: Politica torni al centro, inaccettabile che altri burocrati in Ue cambino nostre decisioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Che è il motivo, però, per il quale, permettetemi, e non è un tema da campagna elettorale, credo anche che quando la politica quelle sintesi le trova, e poi quelle sintesi vadano rispettate. Che cos'è che non funziona nelle istituzioni europee? Non funziona che noi passiamo le nottate per trovare una soluzione a un problema, troviamo la soluzione a quel problema e poi non si dà seguito a quella soluzione perché in altri uffici altra gente, che non deve rendere conto a nessuno, decide che ha un'altra agenda! Questo non si può fare! Questo non si può fare! Ma non è che non si può fare perché al governo c'è il centrodestra, non si può fare perché, viva Dio, io pretendo che la politica torni al centro delle decisioni! E vale per me, e vale per ciascuno di voi, ovviamente! Vale per chiunque, è una battaglia che dovremmo e che dovremmo condurre insieme, che spero che condurremo insieme. E guardate che se domani non dovessi più, non dovessimo più esserci noi al governo e doveste esserci voi, mi troverete, ci troverete sulla stessa identica posizione quando si tratterà di affrontare questa questione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev